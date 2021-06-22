Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı

Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan Hüseyin Emektar (23), sosyal medyadan 3 ay önce tanıştığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Mersinli Emine Kelleli (19) ile evlendi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Hasan Hüseyin Emektar (23), sosyal medyadan 3 ay önce tanıştığı kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Mersinli Emine Kelleli (19) ile evlendi. 900 kilometre yol kat ederek sevdiği gence kaçan Emine, mutluluğu bulduğunu söyledi.

Mersin'in Yenişehir Mahallesinde yaşayan Emine Kelleli, sosyal medya üzerinden Koçarlı'nın Kızılcacağüt Mahallesinde yaşayan kendisi gibi işitme ve konuşma engelli Hasan Hüseyin Emektar ile geçen mart ayında tanıştı. Yazışmalarla birbirlerini tanıyan iki gencin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Aşkın engel tanımadığını gösteren Emine Kelleli, ailesinden habersiz otobüse binerek 900 kilometre mesafedeki Aydın'a geldi. Sevdiği gençle Aydın'da buluşan genç Kelleli, daha sonra ailesine haber vererek kendisinin sevdiği gence kaçtığını söyledi. Ailelerin haberleşmesiyle iki genç, dün, evlenmek için Koçarlı Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuruda bulundu. Bugün de genç çiftin nikahlarını Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan kıydı. Emine Kelleli'nin nikah şahitliğini Hasan Arıkan yaparken, Hasan Hüseyin Emektar'ın nikah şahitliğini ise Dilaver Sarkın yaptı. Nikahta Emine Kelleli'nin babası Ali ve annesi Zeynep Kelleli ile damat Hasan Hüseyin Emektar'ın babası Abdullah ve annesi Azime Emektar da hazır bulundu.

İŞARET DİLİYLE 'EVET' DEDİLEREngelli gençler, nikahta 'Evet' kelimesini işaret dili ve tercüman aracılığıyla yaptı. Nikah sonrası Belediye Başkanı Nedim Kaplan damadın iznini alarak evlilik cüzdanını geline verdi. Başkan Kaplan, "Birbirlerini çok sevmişler. Uzaklardan buna basit mantıkla 'kocaya kaçma' derler. İki gence de mutluluklar dilerim" dedi.

Hasan Hüseyin Emektar, Emine ile sosyal medyada tanıştıklarını ve birbirlerini tanımada deneme sürecinden sonra evlendiklerini ve onu çok sevdiğini söyledi. Emine Kelleli ise "Çok sevdim ve ailemden habersiz otobüse binerek buraya geldim. Çok mutluyum" diye konuştu.


Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Mucize kurtuluş! Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı
Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli, bileklerinden kesildi
Yangında annesini kaybeden Okay'ın iki eli, bileklerinden kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 18:47:45. #1.15#

title