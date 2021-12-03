Engelli gençler Şeyh Habib camine misafir oldular

İskilip Şeyh Habib camii imam hatip ve müezzini, dünya engeliler gününde engelli bireyleri camide misafir ettiler.

Şeyh Habib Camii İmam Hatibi Ali Yalçın ile Müezzini Ersin Kaymaz, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde ilçede ki engelli vatandaşları camilerinde misafir ettiler. Cuma namazından sonra engelli vatandaşlarla ilgilenen din görevlileri, onlarla sohbet edip hediye verdiler.

'Müezzinlik yaptı'

Din görevlisi Ersin Kaymaz, ilçenin tanınmış simalarından 'Küçük Davulcu' lakabıyla tanınan Mehmet Semerci'ye namaz esnasında mikrofonu uzatarak kamet okumasını istedi.

Şeyh Habib Cami İmam Hatibi Ali Yalçın'da, "Din Görevlileri olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Onların iyi ve kötü her türlü problemlerinde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün onları camimizde misafir ederek, onlarla sohbet ettik. Hepimiz, birer engelli adayı olduğumuzu untmamalıyız" şeklinde konuştu. - ÇORUM