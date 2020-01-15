Engelli gençler pizza yapmayı öğrendi

15.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:30

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli gençler, Ankara Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencilerinden pizza ve çikolata yapmayı öğrendi.

Ankara Üniversitesi Konukevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 20 özel gereksinimli genç, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileriyle mutfağa girdi.

Gençler, birlikte pizza ve çikolata yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, burada yaptığı konuşmada, engelliler için fırsat eşitliği ve istihdamın önemine dikkati çekerek, "Engeller bizim zihnimizde. Bunları aştığımız sürece yaşam daha da güzelleşecek." dedi.

Gençler, yaptıkları pizzayı Rektör İbiş'e de ikram etti.

Kaynak: AA