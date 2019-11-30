Engelli gençler pasta yapmak için tezgah başına geçti

30.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:20

Bilecik'te, zihinsel ve fiziksel engelli gençler birlikte pasta yaparak hem eğlendi hem öğrendi.

Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları üyeleri, Bozüyük Engelliler Derneği aracılığıyla yaptıkları organizasyonla 7 engelli genci, ailelerinin izniyle 4 Eylül Mahallesi'ndeki pasta imalathanesinde buluşturdu.

İmalathanede istedikleri çeşit pastayı yapma imkanı bulan gençler, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı.

Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Kısmet Sağlam, engelli bireylerle eğlenceli bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi.

Çok eğlendiklerini ifade eden Sağlam, "Daha önce tek başlarına yapamadıkları pastaları yapma fırsatı sunduk. Diledikleri biçimde ve şekilde yaş pasta yapmalarını sağladık. Yaptıkları pastaları, birazdan bizlere ve ailelerine ikram edecekler. Onların elinden pasta yiyeceğiz." dedi.

Onların mutluluğuna ortak olduklarını kaydeden Sağlam, "Aslında engel yoktur, engel yapan insan vardır. Biz engelleri hep birlikte aşıyoruz." diye konuştu.

İmalathane sahibi Aliye Uğurbalı ise çok keyifli saatler geçirdiğini anlatarak, "Hep birlikte burada pastalarımızı yaptık. Birazdan da tatlarına bakacağız. Ben de çok eğlendim, çocuklarımız da çok eğlendi, mutlu oldu. İnsanların yapmakta zorlandığı şeyleri burada daha güzel şekilde yaptılar." ifadelerini kullandı.

"Eğer isterse engelliler her şeyi yapabilir"

Pasta hazırlayanlardan Doğukan Tepe, "Burada çok eğleniyoruz. Kendi istediğimiz pastayı yapıyoruz, hoca da bize destek oluyor." dedi.

Elif Karayılan ise ilk kez pasta yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pasta yapmak kolay görünüyordu ama zormuş. Çok güzel bir etkinlik oldu, hepimiz eğlendik. Ben çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte engelleri aşabiliriz diye düşünüyorum. Eğer isterse engelliler her şeyi yapabilir, bu bir sorun değil."

Kaynak: AA