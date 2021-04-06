Engelli gencin yardımına Nazilli Belediyesi koştu
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Engelli gencin yardımına Nazilli Belediyesi koştu

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Engelli gencin yardımına Nazilli Belediyesi koştu

Nazilli Belediyesi, Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan engelli 35 yaşındaki Necip Demir'in yardımına koştu.

Nazilli Belediyesi, Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan engelli 35 yaşındaki Necip Demir'in yardımına koştu.

Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli gencin talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Necip Demir'in evine giden yolu baştan sona yenileyerek bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

2010 yılında geçirdiği elim bir kazanın ardından bacağını kaybeden Demir, desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederek; " Belediyemize talebimizi ilettik. Sağolsun belediye başkanımız da hayır demedi. Beni büyük bir dertten kurtardı. Dışarıya çıkmak çok zor oluyordu. Burada çalışan tüm ekiplere, belediye başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kent merkezindeki yolların engelli kullanımı gözetilerek yapıldığını ve bu anlamda büyük hassasiyetle çalışıldığını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Sevgili Necip kardeşimizin talebini yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. Nazilli Belediyesi her zaman engelli dostu bir belediye olmuştur. Bu anlamda özveriyle çalışan tüm personelime ve mahalle muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Engelli gencin yardımına Nazilli Belediyesi koştu
Engelli gencin yardımına Nazilli Belediyesi koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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