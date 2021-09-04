Engelli gencin parasını aldılar
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Engelli gencin parasını aldılar

Engelli gencin parasını aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden engelli genç ile irtibata geçen sevgililer, genci evlerine davet etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden engelli genç ile irtibata geçen sevgililer, genci evlerine davet etti. Tehdit edilen gencin telefonunu sattıran çift hem telefon parasını hem de gencin 700 lirasını alarak kayıplara karıştı. Polis sevgililerden F.Y.'yi yakalarken, diğer şahsın aranması devam ediyor.

Düzce'de zihinsel engelli gence akıl almaz bir oyun ile dolandırıcılık yapan sevgililer pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli B.G. sosyal medya üzerinden F. Y. ve ismini bilmediği bir kadın ile konuşmaya başladı. F. Y. ve sevgilisi, B.G.'yi evlerine çağırdı. Arkadaşları ile sohbet etmenin mutluluğu ile çağırılan eve giden B.G.'ye ev içerisinde bıçak gösterildi. Korkutulan B.G.'ye telefonunu satması söylendi. B.G., evden beraber çıktığı sevgililer ile telefoncuya giderek bin 200 liraya telefonunu sattı. F.Y. zihinsel engelli gence 100 lira vererek diğer paranın tamamını aldı.

1 hafta önce de 700 lira vermiş

Eve geldiğinde durumu ailesine anlatan B.G., polise suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden görüştüğü ve sevgili olduklarını daha sonra öğrendiği F.Y. ve kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada verdiği ifade de kadın ile sosyal medya üzerinden uzun bir süredir görüştüklerini, kadının olaydan 1 hafta önce kendisinden 700 lira talep ettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü için 700 lirayı gönderdiğini belirterek her iki kişiden de şikayetçi oldu.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri gelen şikayet sonrasında akıl almaz oyun ile dolandırıcılık ve yağma yapan F.Y.'yi yakalarken, sosyal medyada farklı isimler ile hesap açan kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şahıslarla alakalı tahkikat devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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