Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
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Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardıBURSA'da engelli Bahadır Aksüngür'ün (23) medikal yatağından yangın çıktı.

Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı

BURSA'da engelli Bahadır Aksüngür'ün (23) medikal yatağından yangın çıktı. Durumu fark eden anne Hatice Aksüngür (70), yatalak oğlunu sürükleyerek dışarı çıkardı. Sinir krizleri geçiren anne, "Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım? Oğlumu aldım sürükleyerek dışarı çıkardım. Ablası da kendi çıktı? dedi.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19 Okul Sokak'ta bulunan 2 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Yatağa bağlı yaşayan yüzde 90 engelli Bahadır Aksüngür ile ablası Ayşe Aksüngür'ün evde bulunduğu sırada, Bahadır Aksüngür'ün kullandığı medikal yatak alev aldı. O esnada dışarıda olan anne Hatice Aksüngür, evinden dumanlar çıktığını görünce içeriye doğru koştu. Yatalak oğlu Bahadır'ı sürükleyerek dışarı çıkaran anne Hatice Aksüngür, dakikalarca gözyaşı döktü.

Evden çıkan dumanları fark eden mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde yangının medikal yatağın elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerine durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de, iki kardeşe oksijen vererek müdahale etti. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARIM YANSAYDI BEN NE YAPARDIM"

Yangın anını ve yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Hatice Aksüngür, 'Nasıl sakin olayım' Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım? Evde yalnızdı ablasıyla, yatakları yanmış. Alevler yükseldi. Görünce koştum su dökün dedim. Oğlumu aldım sürükleyerek dışarı çıkardım. Ablası da kendi çıktı? dedi.

Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı
Son dakika haberleri | BURSA Engelli gencin medikal yatağında yangın çıktı, annesi sürükleyerek çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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