Engelli gencin hayali Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirildi Malatya'da polis kıyafeti giymek isteyen engelli gencin hayali Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirildi.

Malatya'da polis kıyafeti giymek isteyen engelli gencin hayali Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisleri çok seven ve polis üniforması giymek isteyen 18 yaşındaki engelli Halil İbrahim Ilkım'ın hayali Kurban Bayramı arifesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Ilkım, giydiği trafik polisi kıyafetiyle uygulama noktasında polislerle trafik uygulamasına katıldı, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti.

Kaynak: AA