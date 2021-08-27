Engelli gencin hayali gerçek oldu
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Engelli gencin hayali gerçek oldu

Engelli gencin hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce'nin Yığılca ilçesinde engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde engelli gencin askerlik hayali gerçek oldu. Engelli genç tekmil verip, karakol girişinde nöbet tuttu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bedensel engelli olduğu için askere alınmayan Yücel Şencan, çevresine hayalinin bir günlük bile olsa askerlik yapmak olduğunu söyledi. Hoca köyünde ikamet eden Şencan'ın hayalini duyan cami imamı Sinan Kahraman, ilgililer ile durumu paylaşarak gencin bir günlüğüne askerlik yapması için Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan izin aldı. Evinden alınarak asker ocağına getirilen Yücel Şencan'a burada askeri kamuflajlar verildi. Daha sonra Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Atakan'a tekmil veren Şencan, karakolda nöbet tuttu. - DÜZCE

Engelli gencin hayali gerçek oldu
Engelli gencin hayali gerçek oldu
Engelli gencin hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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