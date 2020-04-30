Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdı
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Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdı

Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdıİZMİR'in Buca ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra kalbi duran ve beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmediği için engelli kalan Batuhan Karakış'ın (19) annesi Yasemin Karakış (45), kendisini hayırsever olarak tanıtan kimliği belirsiz...

Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdı
30.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:26

Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdı

İZMİR'in Buca ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra kalbi duran ve beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmediği için engelli kalan Batuhan Karakış'ın (19) annesi Yasemin Karakış (45), kendisini hayırsever olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 28 bin lira dolandırıldı.

20019 yılbaşında arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Batuhan Karakış, sahte alkol içip uykuya daldı. Sabah hareketsiz yatarken bulunan Karakış'ın ihbarla gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu belirledi. Karakış kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ancak beynine yaklaşık yarım saat oksijen gitmeyen genç, yatağa bağlı kaldı.

Anne Yasemin Karakış, oğlunu sağlığına kavuşturabilmek için sosyal medyadan maddi yardım kampanyası başlattı. Ancak kendini hayırsever olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

'KİMSENİN PARASINA İHTİYACIM YOK'

Dolandırıcının telefonda arayarak kendisini hayırsever olarak tanıttığını söyleyen Yasemin Karakış, "17 Nisan tarihinde telefonum çaldı. Adının Fatih olduğunu söyleyen biri Batuhan hakkında bilgi istedi. Tedavi masrafının yarısını karşılayacağını söyleyerek, hesap numaramı istedi. Hesabımı verdikten sonra mobil cep şifremi de aldı. Ancak hesabımda yalnızca 69 lira olduğunu söyledi. Ardından babama ait hesap numarasını, kart numarasını ve şifreyi de verdim. Sanki beni büyüledi. 'Yüklü miktarda para yatıracağım için bu bilgiler yetersiz' diyerek, babamın kimlik numarasını istedi. Babamın yeni hesap açmasını talep edince kabul ettik. Telefonlarımıza gelen şifreleri paylaşmamızı istiyordu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra babamın cep telefonuna 10 bin liralık kredi onay mesajı geldi. Hem babamın adına 10 bin lira kredi çekmiş, hem de hesabındaki 18 bin lirayı kendi hesabına geçirmiş" dedi.

Kendilerini dolandıran şahıs hakkında şikayetçi olduklarını belirten Karakış, "Kendisiyle iletişime geçtiğimizde bize, 'Kimsenin parasına ihtiyacım yok, paranızı geri vereceğim. Sen kendi hesap numaranı ver parayı oraya atayım. Sen de çekip babana verirsin' dedi. Kaybedecek bir şeyim olmadığı için bilgileri verdim. Hesabımdaki 69 liranın 60 lirasını çekmiş. Çektiği paraları İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'de bulunan hesaplara aktarmış. Şikayetçi oldum. Belki paramız gelmeyecek ama başkalarının da canı yanmasın" diye konuştu.

Engelli gencin annesini, hayırsever yalanıyla dolandırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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