Engelli gencin akülü tekerlekli sandalye sevinci

Van'da bedensel engelli 24 yaşındaki Kasım Koşar'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ve 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak iki bacağını kaybeden Koşar, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

"Vanlı Amca" takma isimli sosyal medya kullanıcısı da Koşar'ın durumunu hesaplarından paylaştı.

Yapılan paylaşımlar üzerine hayırseverlerin yardımıyla Koşar'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Akülü sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Koşar, kendisine yardımcı olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA