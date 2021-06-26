Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
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Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler

Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi.

MERSİN'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) gelen bedensel engelli öğrencinin geciktiğini fark edenler, hemen yardımına koştu. Engelli öğrenciyi kucaklayan veliler, salonun kapısına kadar taşıdı. İsmi öğrenilemeyen engelli gencin veliler tarafından taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Veliler, örnek davranışı dolayısıyla çevredekiler tarafından alkışlandı.


Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler
Engelli genci kucaklayarak YKS'ye yetiştirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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