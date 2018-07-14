Engelli Genci İtfaiye Ekipleri Sınava Yetiştirdi

Kilis'te, engelli bir genç asansörün arzalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından evinden alınarak sınava yetişmesini sağlandı.

Necmettin Erbakan Mahallesi Kurtuluş Sokak 4. katta ikamet eden İstanbul Üniversitesi Tarih öğrencisi Muhammed Mehdi Yilmaz, sabah sınava gitmek için asansöre binmek istediğinde asansörün arızalı olması nedeniyle Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri Muhammed Mehdi Yilmaz'ı evinden indirerek Gaziantep'teki sınavına yetiştirdi. Muhammed Mehdi Yilmaz, İtfaiye ekiplerini teşekkür etti. - KİLİS