Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı
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Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı İşitme engelli genci öldüresiye dövdükten sonra kayıplara karıştı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'nin, işitme engelli gence şiddet uygularken çekilen görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı

İşitme engelli genci öldüresiye dövdükten sonra kayıplara karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'Delikanlı' lakaplı Fırat K.'nin, işitme engelli gence şiddet uygularken çekilen görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki topladı. Polis ekipleri Fırat K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., Fırat K.'nın 'hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., daha sonra Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. Şüpheli Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından, "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K.'nin kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı
Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı
Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı
Engelli genci darp etti, paylaştığı görüntü ise büyük yankı uyandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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