Engelli gence şiddet uygulayan yöneticinin, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile ilişiği kesildi
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Engelli gence şiddet uygulayan yöneticinin, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile ilişiği kesildi

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Engelli gence şiddet uygulayan yöneticinin, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile ilişiği kesildi

Engelli gence şiddet uygulayan İşitme Engelliler Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir'in, federasyonla ilişiği kesildi.

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Engelli gence şiddet uygulayan İşitme Engelliler Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir'in, federasyonla ilişiği kesildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, olayı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz."

Bugün internette yayımlanan bir videoda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir'in katıldığı toplantıda engelli bir gence şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu video, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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