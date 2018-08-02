Gözü Dönmüş Caniler, Engelli Genci Tekme Tokat Dövdü

Çorum'da engelli bir genç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildi. Gözünde ve kolunda morluklar oluşan engelli gencin ailesi suçluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

OĞLUNU PERİŞAN HALDE BULDU

Olay, hafta sonu Çorum'da meydana geldi. İddialara göre, Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı'yı aramak için dışarı çıktı. Esnaflara ve vatandaşlara oğlunu soran anne Kayacı, daha sonra oğlunu PTT Merkez Şubesi'nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Bunun üzerine anne Kayacı, engelli oğlunu alarak hastaneye götürdü. Burada tedavisi yapılan engelli genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

"AĞZINDAN VE BURNUNDAN LEŞ GİBİ KAN GELİYORDU"

Oğlunun darp edilmesine tepki gösteren anne Güler Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyledi. Oğlunun akşam gelmemesi üzerine evden çıkarak çocuğunu aramaya başladığını dile getiren Kayacı, "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT'nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu" dedi.

"ENGELLİ EVLADIMA BUNU YAPAN..."

"Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz?" diye soran anne Kayacı, "Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler" diye konuştu.

"HERKES ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYOR"

Çocuğuna darp edenleri görenlerin emniyet güçlerini aramalarını isteyen anne Güler Kayacı, "Ellerimi tuttular arabaya bindirdiler diyor. Üç gündür olayın şokunu üzerinden atamıyor. Alperen'i kim otomobile aldıysa, polisi arasın. Kimsenin yanına yaptığı kar kalmasın. Bütün engellilerimiz evlerinde saklı kalmasın. Onların gezmek hakkı yok mu? Benim çocuğumun kimseye zararı yok. Küfür bilmez, kimseye zarar vermez. Yol boyu gider yol boyu gelir. Alperen'i gören herkes adaletin yerini bulmasını istiyor. Çocuğum hata yaparsa arasınlar polisi arasınlar ve bize bildirsinler. Korunmasız halde çocuğu kollarından tutup vurmuşlar" ifadelerini kullandı.