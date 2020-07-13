Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
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Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Erzurum'da fiziksel engelli bir genç, annesi ile birlikte ilçe merkezinden motosiklet ile dönerken 3 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
13.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:12

Erzurum'da fiziksel engelli bir genç, annesi ile birlikte ilçe merkezinden motosiklet ile dönerken 3 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan annenin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana geldi. Samet Karova isimli fiziksel engelli genç, annesiyle birlikte motosikletiyle birlikte ilçe merkezinden Erikli Mahallesi'ne dönmek için yola çıktı. Yolda yağmurun bastırmasıyla birlikte engelli gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklette bulunan anne ve çocuğu yoldan çıkarak 3 metrelik çukura düştü.

Düşmenin etkisiyle Samet Karova olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan anne ise sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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