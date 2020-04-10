Engelli genç "Milli Dayanışma Kampanyası"na 81 lirayla destek verdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan engelli Musa Ataş, kumbarasında biriktirdiği 81 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan engelli Musa Ataş, kumbarasında biriktirdiği 81 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenci 22 yaşındaki Ataş, örnek davranışıyla takdir topladı.

Kampanyaya biriktirdiği 81 lirayla destek veren Musa Ataş, "Virüs sebebiyle para biriktirdim, bunu devletimize bağışlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ataş, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2,5 yıldır birçok branşta eğitim görüyor.

Kaynak: AA