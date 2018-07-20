Engelli Genç Kızların Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Sivas'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından engelli genç kızlar için temsili kına gecesi ve düğün organize edildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Balo Salonu'nda düzenlenen kına gecesi ve düğünde gelinliklerini ve kına kıyafetlerini giyen genç kızlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, burada yaptığı konuşmada, her genç kızın hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirterek onlara bu mutluluğu yaşatanlara teşekkür etti.

Aydın, ayrıca engelli kızlara ve ailelerine Sıcak Çermik kaplıcalarında 2 günlük tatil hediye etti.

Konuşmanın ardından müzik ve konfetiler eşliğinde salona giren engelli genç kızlar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.