Engelli Genç Kızın Çifte Bayram Sevinci

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki bedensel engelli Derya Sağır, sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası kapsamında kendisine gönderilen akülü sandalyesine kavuştu.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Remziye Sağır çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü Derya Sağır, doğduktan kısa süre sonra menenjit hastalığına yakalandı.

Uzun yıllar konuşmakta güçlük çeken, yaşıtları gibi sokakta oyun oynayamayan Derya'nın yardımına aynı mahallede oturan ve ismini vermek istemeyen bir genç koştu.

Genç, sosyal medya hesabından Derya için akülü sandalye kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan Vanlı bir hayırsever, genç kıza akülü sandalye gönderdi. 16 yıldır ilk defa sokakta arkadaşlarıyla buluşan Derya, çifte bayram yaşıyor.

Anne Remziye Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının mutluluğunun gözlerine yansıdığını dile getirdi.

Kızının yıllar sonra ilk defa sokağa çıktığını belirten anne Sağır, "Kızım benim ilk göz ağrım. On günlük iken yüksek ateşten dolayı hastaneye kaldırdık. Uzun süre tedavi gördü fakat bir türlü düzelmedi ve giderek kötü oldu. Yürüyemez ve konuşamaz oldu. Ondan sonra üç çocuğum daha oldu diğerleri sağlıklı fakat Derya'nın böyle olması tüm hayatımızı etkiledi. Bu hediye kızımı çok mutlu etti. 16 yıldır onu zor şartlarla dışarı çıkarıyordum fakat bu bayram akülü tekerlekli sandalye ile bayramda gezdireceğim." sözlerine yer verdi.