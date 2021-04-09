Engelli genç kızın akülü tekerlekli sandalye hayalini Almanya'da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi
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Engelli genç kızın akülü tekerlekli sandalye hayalini Almanya'da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Engelli genç kızın akülü tekerlekli sandalye hayalini Almanya'da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan engelli Aytül Dik'in akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan engelli Aytül Dik'in akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme engeli olan gence Almanya'da yaşayan hayırsever Günsel Oran destek verdi.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aileyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Aytül'ün mutluluğunun her şeye değer olduğunu söyledi.

Engelli gencin her zaman yanında olduklarını belirten Helvacıoğlu, "Almanya'dan hayırseverimiz Günsel Oran'a ve vesile olduğu için eczacımız Ahmet Murat Gürer'e çok teşekkür ediyoruz. Aytül, bizi doğum gününe de davet etti. Doğum gününde de yanında olacağız, söz veriyoruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanınızdayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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