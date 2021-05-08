Engelli genç kızdan annesine "gelinlikli" sürpriz

Düzce'de oturan omurilik felçli 23 yaşındaki Nildem Bilgin, annesinin, kendisini gelinlikle görme hayalini "Anneler Günü"nde gerçekleştirdi.

Düzce'de oturan omurilik felçli 23 yaşındaki Nildem Bilgin, annesinin, kendisini gelinlikle görme hayalini "Anneler Günü"nde gerçekleştirdi.

Cedidiye Mahallesi'nde ikamet eden Bilgin, annesine Anneler Günü'nde "özel" bir hediye vermek için hareke geçti.

Annesinin kendisini gelinlikle görme hayalini gerçekleştirmek isteyen Bilgin, bunun için komşularından yardım istedi.

Komşularının yardımıyla beyaz kıyafet giyen, makyaj yapıp başına taç takan Bilgin, eline bir demet gül alarak annesinin işten gelmesini bekledi.

Eve gelen anne Ömür Bilgin, karşısında kızını sembolik gelinlikle görünce göz yaşlarını tutamadı.

"Özel annelere çocuklarını asla eve kapatmamalarını öneriyorum"

Ömür Bilgin, AA muhabirine, kızının doğuştan omurilik felçli olduğunu, zorluklara rağmen birlikte güzel bir hayat sürdüklerini söyledi.

Kızıyla arkadaş gibi olduğunu anlatan Bilgin, "Kızım benim her şeyim. Kızımı böyle görmek hayalimdi. Ona çok teşekkür ederim, bana çok anlamlı bir hediye verdi." dedi.

Bilgin, kızının hayata olumlu baktığını anlatarak, "Kızımı sürekli toplum içinde bulundurdum. Sürekli dışarıda ve sosyal hayatın içindeyiz. Zaten kendisi çok seviliyor çevremizde. Özel annelere çocuklarını asla eve kapatmamalarını öneriyorum." diye konuştu.

"Annemi mutlu etmek istedim"

Nildem Bilgin de annesine sürpriz yaparak Anneler Günü'nü kutlamak istediğini belirterek, "Annem beni gelinlikle görmek istiyordu. Benim de hayalim gelinlik giymekti. Onu mutlu görmek istedim." ifadelerini kullandı.

Annesini çok sevdiğini dile getiren Bilgin, "Annem benim her şeyim. Hastalığımda, sağlığımda hep yanımda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer