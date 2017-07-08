Engelli Genç, Kangal Köpekleriyle Hayata Tutundu

Kangal ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç, çiftliğinde beslediği Kangal köpekleriyle hayata tutundu.



Kangal ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki Cüneyt Çaylak, 14 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve belden aşağısı tutmayan Çaylak, tedavilere rağmen tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.



Engeline rağmen hayata küsmeyen Çaylak, çocukluğundan beri çok sevdiği Kangal köpekleriyle vakit geçirmeye başladı.



Kangal köpeklerinin zamanla tutkuya dönüşmesi sonucu babasıyla üretim çiftliği kuran Çaylak, 30'a yakın köpeği burada yetiştiriyor.



Çaylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trafik kazası geçirdikten sonra felç kaldım. O günden sonra boşluktaki hayatımı kangallara adadım. Onlar benim her şeyim, yaşama sevincim." dedi.



Günün büyük bir bölümünü Kangal köpekleriyle ilgilenerek geçirdiğini dile getiren Çaylak, "Köpek çiftliğim var. 30'a yakın köpeğim var. Yavruları da yetiştirip besliyorum. Onlar benim vefalı sadık dostlarım." diye konuştu.



Çaylak, Kangal köpeklerinin çok sadık olduğunu ve sahibine hiçbir zaman zarar vermeyeceğini vurguladı.