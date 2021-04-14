Engelli genç iyiliğe köprü oluyor
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Engelli genç iyiliğe köprü oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Engelli genç iyiliğe köprü oluyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sevilen simalardan Volkan Hançeroğlu, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sevilen simalardan Volkan Hançeroğlu, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Birçok kez çocuklar, engelliler ve ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlatan ve bu yardım kampanyası sayesinde ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren Volkan Hançeroğlu, Bu ramazan ayında da yine hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında iyilik köprüsü oluşturdu.

Ramazan ayı münasebetiyle hayırseverlerin gönderdiği para kartlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başlayan Hançeroğlu, bu yardım çeklerini yaklaşık 400 aileye vereceğini, Ramazan ayının ileriki günlerinde de yine hayırseverlerin gönderdiği gıda yardımlarını yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başlayacağını ifade etti. - ÇORUM

Engelli genç iyiliğe köprü oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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