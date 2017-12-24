Engelli Genç "Erdoğan" Sevgisini Şiire Döktü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan ve bipolar bozukluğu hastası Melih Aykut Cerrah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini yazdığı şiirlere yansıttı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan ve bipolar bozukluğu hastası Melih Aykut Cerrah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini yazdığı şiirlere yansıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 2 şiiri AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yavuz'a teslim eden Cerrah, şiirlerini cumhurbaşkanına ulaştırılmasını istiyor.
Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise 2. sınıfa giderken iki uçlu duygu-durum bozukluğu olarak bilinen bipolar bozukluğu rahatsızlığına yakalandığını söyledi.
Rahatsızlığını şiir yazarak atlatmaya çalıştığını ifade eden Cerrah, şöyle konuştu:
"Hastalığımdan dolayı okula gidemedim. 13 yıldır da doktor kontrolünde tedavi görüyorum. Hastalığı yenmek için şiir yazıyorum. Şiir yazınca kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Yazdığım yüzlerce şiir var. Ama içlerinden en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdağan'a yazdığım şiirleri seviyorum. Onun için 2 güzel şiir yazdım ve AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz'a teslim ettim. Cumhurbaşkanımıza şiirlerimi ulaştırmasını istiyorum. Onu çok seviyorum."
İlçe Başkanı Mustafa Yavuz da, Cerrah'ın yazdığı şiiri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracaklarını belirterek, "Yazdığı bu güzel şiirlerden dolayı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Şiirlerini Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız." diye konuştu.