Engelli genç, akülü sandalyesine kavuştu
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Engelli genç, akülü sandalyesine kavuştu

Engelli genç, akülü sandalyesine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da doğuştan engelli olduğu için yürüyemeyen 20 yaşındaki Cihat Akbaş, hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

Van'da doğuştan engelli olduğu için yürüyemeyen 20 yaşındaki Cihat Akbaş, hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

Van'da sosyal medya kullanıcısı 'Vanlı Acan'nın paylaşımı üzerine Cihat Akbaş'ın (20) akülü sandalye hayalini İstanbul'da ikamet eden ve isminin açıklamasını istemeyen bir hayırsever vatandaş tarafından gerçekleştirdi. İstanbul'dan İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahllesi'ne uzanan yardım eli Akbaş ailesini sevindirdi. 'Vanlı Amcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden Akbaş'ın isteğini paylaşması üzerine İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Akbaş'ın istediğini yerine getirdi. Karagündüz Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli Cihat Akbaş, başta vanlıamcan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne Emine Akbaş, "Çocuğum engellidir, akülü sandalye gönderdiler çocuk ta çok sevindi Allah hepsinden razı olsun" dedi. - VAN

Engelli genç, akülü sandalyesine kavuştu
Engelli genç, akülü sandalyesine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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