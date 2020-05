Engelli genç akülü aracıyla her gün sokakları dolaşarak "can dostlarını" besliyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak "can dostları" sokak hayvanlarını besliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak "can dostları" sokak hayvanlarını besliyor. Her gün köpek ve kedi maması ile su şişeleriyle doldurduğu çantaları akülü aracına yükleyen Avcı, evinin bahçesindeki hayvanları besledikten sonra diğer hayvanları beslemek için yola koyuluyor. Sosyal medyada "birpatiahlat" hesabı üzerinden başlattığı kampanyayla hayvanseverlerin de desteğini alan Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle 40 kilometre yol katederek, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor. Gösterdiği fedakarlıkla ilçe sakinlerinin takdirini kazanan Avcı, yaşadığı zorluklara rağmen yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. "Engelli olmak iyilik yapmaya engel değil" Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya evinin bahçesindeki hayvanları besleyerek başladığını, daha sona bunu ilçe geneline yaydığını söyledi. Sosyal medyadan başlattığı kampanyaya yapılan bağışlarla mama ve su aldığını anlatan Avcı, şöyle konuştu: "Her gün düzenli olarak hayvanların ihtiyacı kadar mama ve su alarak evden çıkıyorum. Sokak sokak dolaşıp çöp kovalarının kenarlarına, duvar diplerine mama ve su bırakıyorum. Amacım, bütün sokak hayvanlarını doyurmak. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Tekerlekli sandalyeyle her alana girip çıkamıyorum. Sandalye buna uygun değil. Kaldırım ve park girişlerinde bazen sıkıntı yaşıyorum ama mümkün olduğu ölçüde her tarafa mamaları bırakmaya çalışıyorum. Hayvanları besleyen arkadaşlarıma mama veriyorum. Böylece bütün hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. Bir engelli olarak bunun çabasını veriyorum. İnsanlardan da bu konuda duyarlılık bekliyorum." Karnını doyurduğu, sevdiği canlıların bir bakışının bütün yorgunluğunu aldığını anlatan Avcı, hayvanların bir süre sonra yemek almak için değil, sevgi görmek için yanına geldiğini ifade etti. Akülü tekerlekli sandalyesinin günde 40 kilometre gidebildiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti: "İnşallah çabamız görülür ve destek alabiliriz. Çünkü tek başıma yetemiyorum. Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Yazın hayvanları beslemek rahat ama kışın kar yağdığında sıkıntı yaşıyorum. İnsan iyilik yapmak istedikten sonra buna hiçbir şey engel olamaz. Fiziksel bir engelim var ama benden daha kötü durumda olanlar da var. Çok daha iyi durumda olup hiçbir şey yapmayanlar da var. Yani engelli olmak iyilik yapmaya engel değil." "İnsanlara da yardım etmeye çalışıyor" Baba Necdet Avcı ise oğlunun yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman hayatı, canlıları sevmekten vazgeçmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Oğlum sadece hayvanları sevmiyor, aynı zamanda tanıdığı engellilere ve çok sayıda insana da yardım etmeye çalışıyor. Bu süreçte çok sayıda insana yardım ulaştırılmasını sağladı. Tekerlekli sandalyesine gücü yettiği kadar kedi ve köpek maması ile su koyup evden çıkıyor. Hayvanları besleyerek geri dönüyor. Geldikten sonra yaptıklarını heyecanla anlatıyor. Kaymakam, belediye başkanı ve HAYTAP ile görüşüyor. Bunu gönüllü olarak yapıyor. Keşke herkes onun yaptığının yarısını yapsa sadece hayvanlar değil, ihtiyacı olan insanlar da kalmaz." Kaynak: AA