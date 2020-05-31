Engelli genç akülü aracıyla her gün sokakları dolaşarak "can dostlarını" besliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli genç akülü aracıyla her gün sokakları dolaşarak "can dostlarını" besliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak "can dostları" sokak hayvanlarını besliyor.

Engelli genç akülü aracıyla her gün sokakları dolaşarak
31.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:22

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak "can dostları" sokak hayvanlarını besliyor.

Her gün köpek ve kedi maması ile su şişeleriyle doldurduğu çantaları akülü aracına yükleyen Avcı, evinin bahçesindeki hayvanları besledikten sonra diğer hayvanları beslemek için yola koyuluyor.

Sosyal medyada "birpatiahlat" hesabı üzerinden başlattığı kampanyayla hayvanseverlerin de desteğini alan Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle 40 kilometre yol katederek, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor.

Gösterdiği fedakarlıkla ilçe sakinlerinin takdirini kazanan Avcı, yaşadığı zorluklara rağmen yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Engelli olmak iyilik yapmaya engel değil"

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya evinin bahçesindeki hayvanları besleyerek başladığını, daha sona bunu ilçe geneline yaydığını söyledi.

Sosyal medyadan başlattığı kampanyaya yapılan bağışlarla mama ve su aldığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Her gün düzenli olarak hayvanların ihtiyacı kadar mama ve su alarak evden çıkıyorum. Sokak sokak dolaşıp çöp kovalarının kenarlarına, duvar diplerine mama ve su bırakıyorum. Amacım, bütün sokak hayvanlarını doyurmak. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Tekerlekli sandalyeyle her alana girip çıkamıyorum. Sandalye buna uygun değil. Kaldırım ve park girişlerinde bazen sıkıntı yaşıyorum ama mümkün olduğu ölçüde her tarafa mamaları bırakmaya çalışıyorum. Hayvanları besleyen arkadaşlarıma mama veriyorum. Böylece bütün hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. Bir engelli olarak bunun çabasını veriyorum. İnsanlardan da bu konuda duyarlılık bekliyorum."

Karnını doyurduğu, sevdiği canlıların bir bakışının bütün yorgunluğunu aldığını anlatan Avcı, hayvanların bir süre sonra yemek almak için değil, sevgi görmek için yanına geldiğini ifade etti.

Akülü tekerlekli sandalyesinin günde 40 kilometre gidebildiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"İnşallah çabamız görülür ve destek alabiliriz. Çünkü tek başıma yetemiyorum. Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Yazın hayvanları beslemek rahat ama kışın kar yağdığında sıkıntı yaşıyorum. İnsan iyilik yapmak istedikten sonra buna hiçbir şey engel olamaz. Fiziksel bir engelim var ama benden daha kötü durumda olanlar da var. Çok daha iyi durumda olup hiçbir şey yapmayanlar da var. Yani engelli olmak iyilik yapmaya engel değil."

"İnsanlara da yardım etmeye çalışıyor"

Baba Necdet Avcı ise oğlunun yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman hayatı, canlıları sevmekten vazgeçmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oğlum sadece hayvanları sevmiyor, aynı zamanda tanıdığı engellilere ve çok sayıda insana da yardım etmeye çalışıyor. Bu süreçte çok sayıda insana yardım ulaştırılmasını sağladı. Tekerlekli sandalyesine gücü yettiği kadar kedi ve köpek maması ile su koyup evden çıkıyor. Hayvanları besleyerek geri dönüyor. Geldikten sonra yaptıklarını heyecanla anlatıyor. Kaymakam, belediye başkanı ve HAYTAP ile görüşüyor. Bunu gönüllü olarak yapıyor. Keşke herkes onun yaptığının yarısını yapsa sadece hayvanlar değil, ihtiyacı olan insanlar da kalmaz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hasan Polatkan Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Seda Sayan Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Falcao Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Engelli genç akülü aracıyla her gün sokakları dolaşarak "can dostlarını" besliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:22:06. #1.14#
title