Engelli futbolu, 2022'de 4 büyük organizasyona hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, bu yıl düzenlenecek 4 büyük uluslararası organizasyonda engelli spor federasyonlarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF ile bünyesinde futbol bulunan 4 engelli spor federasyonu arasında 2006 yılında yapılan iş birliği çerçevesinde, Türk engelli futbolunun dünya markası olma yolunda hızla ilerlediği bildirildi.

"Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında ve "Futbol Aşkı Engel Tanımaz" sloganı ile başlayan süreçte sayısız başarılara imza atıldığı ve yapılan iş birliğinin tüm kategorilerde elde edilen şampiyonluklarla taçlandırıldığı kaydedildi.

TFF ile 4 engelli spor federasyonunun yollarının kesişmesi ile kurumsal anlamda stratejik bir iş birliği yapıldığı ve bu çerçevede TFF bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanlığının UEFA'ya bağlı ülkeler arasında tek olduğu vurgulandı.

İsmail Erdem: "Desteğimiz sürüyor"

Geride kalan 16 yıl boyunca sayısız başarılara imza atıldığının altını çizen TFF yöneticisi İsmail Erdem, 2022 yılının engelli futbolunda tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, engelli spor federasyonlarına maddi ve manevi destek vermeyi sürdüreceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk kez aynı yıl içerinde 4 branşta da büyük uluslararası organizasyonlara hazırlanan engelli spor federasyonlarımızı bu kez de yalnız bırakmayacağız. Geçtiğimiz günlerde engelli futboluna her zaman desteklerini arttırarak sürdüren başkanımız Nihat Özdemir, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı'mız Ömer Gürsoy ile bir araya geldik. Ardından Ankara TFF Bölge Müdürlüğünde Engelliler Koordinasyon Kurulunun aylık toplantısında başkanlarımızla bu yıl katılacağımız uluslararası organizasyonlarla ilgili iş birliğimizi ve desteklerimizi belirledik. TFF ailesi olarak engelli futboluna finansal desteklerimizin yanı sıra, engelli futbolunun uğuru olarak nitelendirilen Riva kampları, ana sponsorumuz Nike ile yaptığımız iş birliği ile 4 branşın tüm milli takım malzemeleri, iletişim desteğini sürdürmeye devam ediyoruz."

Erdem, bu yıl yapılacak engelli spor organizasyonları hakkında bilgi vererek, "Bundan daha 3-4 yıl kadar önce TFF ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle başlatılan, son Avrupa şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın bu kez daha büyük sınavı, nisan ayında Peru'da yapılacak Dünya Şampiyonası bekliyor. Sesi Görenler Milli Takımı'mız ile bu yaz İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda derece yaparak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. Geçmişinde 1 Avrupa, 2 dünya ve 1 İşitme Engelliler Olimpiyatı şampiyonluğu bulunan İşitme Engelliler Milli Takımı'mız ikinci olimpiyat şampiyonluğu için mayıs ayında Brezilya'da mücadele edecek. 2017 ve 2021 yıllarında son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın artık dünya şampiyonluğu için önünde tek bir engel kaldı. 2022 yılında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türk halkının desteğini arkasına alacak millilerimizin, dünya şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'na değinen İsmail Erdem, "TFF olarak geçmişte Türkiye'nin bir Dünya Şampiyonası ile 2 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğinde verdiği desteklerde olduğu gibi, 2022 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda da başkanımız Nihat Özdemir başta olmak üzere, tüm yönetim kurulumuz, engelliler koordinasyon kurulumuz ve tüm federasyon çalışanları olarak Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile iş birliği yaparak en iyi şekilde hazırlanacağız. Tüm dünyada ses getirecek bir organizasyona imza atacağız." şeklinde görüş belirtti.