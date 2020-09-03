Engelli Filistinlinin katillerinin yargılanması talebiyle Kudüs'te gösteri düzenlendi
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Engelli Filistinlinin katillerinin yargılanması talebiyle Kudüs'te gösteri düzenlendi

Filistinli ve İsrailli onlarca barış aktivisti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te şehit olan 32 yaşındaki otizmli İyad Hayri Hallak'ın katillerinin yargılanması talebiyle Kudüs'teki soruşturma merkezi önünde gösteri düzenledi.

03.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:43

Filistinli ve İsrailli onlarca barış aktivisti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te şehit olan 32 yaşındaki otizmli İyad Hayri Hallak'ın katillerinin yargılanması talebiyle Kudüs'teki soruşturma merkezi önünde gösteri düzenledi.

İsrail polisini kamera kayıtları olmasına rağmen Hallak'ın katillerini yakalamada ağırdan almakla suçlayan göstericiler, Hallak'ın katillerinin yargılanması talebiyle 6 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçeyi polis merkezine teslim etti.

Gösteriye katılan İsrailli Yahudi din adamı Yakub Nigin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haksız yere öldürmeyi reddettiğimi ifade etmek için buradayım." dedi.

İsrail polisinden bir yetkili, işgal altındaki Doğu Kudüs'te şehit olan 32 yaşındaki otizmli İyad Hayri Hallak'ın suçsuz yere öldürüldüğünü kabul etmişti.

Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail Adalet Bakanlığının Hallak'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturması devam etse de Filistinli gencin ailesi çıkacak sonuçtan umutsuz olduğunu dile getiriyor.

Engelli Filistinlinin katillerinin yargılanması talebiyle Kudüs'te gösteri düzenlendi

Kaynak: AA

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