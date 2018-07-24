Engelli Feride'ye Doğum Günü Sürprizi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, belediye personeli Mehmet Mutlu Türk'ün engelli kızı Feride'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte, 11. doğum günü pastasının kesilmesinin ardından Güney ve eşi Ayşe Güney, Feride'ye dizüstü bilgisayar hediye etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ertuğrul İpek'in hazırladığı sosyal etkinlik projeleri kapsamında okul yöneticileri tarafından alınan tekerlekli sandalye de Kızılcahamam Belediyesinin düzenlemiş olduğu doğum günü etkinliğinde Feride'ye verildi.

Doğum gününde Feride'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, anne ve babası da duygu dolu anlar yaşadı.



Başkan Güney, "Feride kızımıza gerekli ilgiyi ve şefkati gösteren ailemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Feride'ye doğum günü kutlaması gerçekleştirerek mutlu gününde yanında olmak istedik. Ailesi ve sevdikleriyle nice mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Doğum gününe Güney ve eşinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Meclisi Üyesi Songül Ergelen de katıldı.