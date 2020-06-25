Engelli Fatih, Liberyalı sevgilisiyle evlenemeden hayatını kaybetti ADANA'da, internetten tanıştığı Liberyalı Sevgilisi Pinky M. Prosser (26) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen fiziksel engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk (35), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ADANA'da, internetten tanıştığı Liberyalı Sevgilisi Pinky M. Prosser (26) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen fiziksel engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk (35), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi ancak Pinky M. Prosser Türkiye'ye gelemedi. Çiftin, sorunun çözümü için yaptığı tüm girişimler, sonuçsuz kaldı.İki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen Fatih Öztürk, gece saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA