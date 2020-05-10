Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret
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Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret
10.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:01

Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anne, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anne, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Kentte, kolundan engelli 65 yaşındaki anne Pakize Çevik, fiziksel ve zihinsel engelli kızı Filiz ve 7 yıl önce felç geçiren 85 yaşındaki eşi Mehmet Çevik'e bakıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Anneler Günü'nde Pakize Çevik'i ziyaret ederek çiçek verdi, Çevik ile pasta kesti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakize Çevik'in engeli bulunmasına rağmen eşi ile çocuğuna baktığını söyledi. Güzel, Çevik'in ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çarşıya gittiğini belirten Çevik, "Türk Kızılay'a teşekkür ederim. Anneler Günü'mü kutladılar. İki hastaya bakıyorum. İki aydır dışarı çıkamadım. Çarşıda alışveriş yaptım. Bir daha çıkamam diye bayramlık aldım." dedi.

Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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