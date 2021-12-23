Engelli Emre, bağışlanan simit arabasıyla ekmek teknesine kavuştu

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla geçimini sağlayan 33 yaşındaki engelli Erdal Emre, Uluslararası Yardım Vakfının bağışladığı simit arabasıyla ekmek teknesine kavuştu.

Uluslararası Yardım Vakfından yapılan açıklamada, çocuklukta geçirdiği hastalık nedeniyle konuşma ve yürüme zorluğu yaşayan Emre, küçüklüğünden itibaren birçok iş girişiminde bulundu.

Engelli olduğu için girdiği işlerden çıkmak zorunda kalan Emre, annesiyle yaşadığı evde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayatını devam ettirmeye başladı.

Hayatı boyunca yardımlarla geçinen Emre, çalışarak para kazanmaya gayret etse de başarılı olamadı.

Emre, Uluslararası Yardım Vakfı'ndan çalışmak için simit arabası talebinde bulundu.

Ardından vakıf sürpriz yaparak süslediği simit arabasını Erdal Emre'ye hediye etti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Emre, "Birçok iş girişiminde bulundum, başarılı olamadım. Aileme destek olmak zorundaydım. Engelimi çalışarak aşmayı tercih ettim. Simit arabasına küçük yaşlardan beri meraklıydım. Uluslararası Yardım Vakfına bu talebimi ilettim. Sağ olsunlar, isteğimi sürpriz yaparak yerine getirdiler. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Biz engelliyiz. İnsanların yüzde 80'i bize duygusal bakıyor. Şimdi ise herkes 'iyi olmuş' diyor. Şimdi kimseye el açmadan geçimimi sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet