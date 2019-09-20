Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu

20.09.2019 16:35

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir gencin kayıp olan tableti duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye getirildi. Tablet zabıta ekipleri tarafından engelli gence ulaştırıldı.



Edinilen bilgiye göre, babası tarafından hediye alındıktan sonra pazar yerinde kaybedilen tablet, 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi tarafından bulundu. Ailesine tablet bulduğunu haber veren çocuklarıyla birlikte belediyeye gelen aile zabıta ekiplerince kayıp kayıtlarına bakarak tabletin sahibini buldu. Zihinsel engelli oğluna hediye aldıktan sonra tableti kaybeden babaya ulaşan zabıta ekipleri tableti engelli gence götürerek teslim etti. Engelli gencin ailesi, zabıta ekiplerine ve duyarlı aileye teşekkürlerini iletirken, engelli engelli genç ise mutluluğunu zabıta abilerine sarılarak paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA