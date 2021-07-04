Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
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Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi

Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde 15 yıldır yatağa bağlı olan Emircan Saydam, en büyük hayallerinden biri olan Çanakkale gezisini gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde 15 yıldır yatağa bağlı olan Emircan Saydam, en büyük hayallerinden biri olan Çanakkale gezisini gerçekleştirdi.

Doğum sonrasında beynine oksijen gitmediği için ellerini ve ayaklarını kullanamayan Emircan Saydam'ın Çanakkale'ye gitme hayali gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve asker hayranı olan 15 yaşındaki genç, Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bağışı ile Çanakkale'ye götürüldü. İki günlük gezide Saydam, 57. Piyade Alayı Şehitliği, 1915 Hilal-i Ahmer Hastane sergisi, Şehitler Abidesi, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği ve Seyit Onbaşı gibi birçok yeri gezdi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde Personel Amiri Ayla Varlık tarafından Emircan'a hediye sunuldu. 57. Piyade Şehitliği'nde devriye gezen jandarma ekibi ile muhabbet eden Emircan'a bu esnada Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından da Melih Asaroğlu aracılığı ile hediye paketi, Türkiye şapkası ve tarihi Çanakkale tablosu takdim edildi.

Mutluluğunu ve sevincini kelimelere döken Emircan Saydam, "Buraya gelmeden çok heyecanlandım, uykusuz geceler geçirdim sevincimden ama artık buradayım. Çanakkale'ye herkesin bir gün gelmesini isterim. Burası cennet gibi bir yer. Aileme ve Bülent abime teşekkür ediyorum. Bugün çok asker gördüm. İlgi ve alakaları ile çok mutlu oldum. Benim için önemli bir gün oldu. Bir kez daha rica ediyorum, lütfen bir gün buraya gelin ve ataları ziyaret edin. Çünkü çok önemli bir yer burası. Hasta olsam da burada ölmek isterim. Hayatımda unutamayacağım bir gün yaşadım" diye konuştu.

Çaycuma'da bulunan Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin verdiği bağış sayesinde oğlunu Çanakkale'ye getiren anne Fatma Saydam da duygularını şu şekilde dile getirdi: "Oğlumun Çanakkale'ye gelme hayalini gerçekleştirdim. Bugün yaşatmaya çalıştık ve çok mutlu olduk. Emircan'ın her zaman dediği bir şey vardı, 'Ölürsem de Çanakkale'de öleyim' diye bunu yaşattığım için başta Bülent Şeker ve herkesten Allah razı olsun. Oğlumun hayalini gerçekleştirdik." - ZONGULDAK

Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi
Engelli Emircan'ın Çanakkale hayali gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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