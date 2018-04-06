Engelli Dostu Üzülmez'e Teşekkür

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi'nde engelli İzzet Uzun'un yoluna rampa yaparak engelleri aşmasına yardımcı oldu. Uzun bu hizmet için Başkan Üzülmez'e teşekkür etti.

Belediyenin şefkat elini belediye sınırları içindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam eden Başkan Hüseyin Üzülmez, engellilerin de yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kartepe ilçesindeki engelli vatandaşları tekerlekli ve akülü sandalyelerle buluşturan Başkan Üzülmez, engellilerin yollarının da sandalyelere uygun hale getirilmesi için ekiplerini seferber ediyor.

RAMPA YAPILDI

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi Şirinağa Sokak No:20 adresinde oturan 63 yaşındaki engelli İzzet Uzun'un hayatını kolaylaştırmak için evlerinin bahçesinde evin girişinden yola çıkışına kadar olan 10 metrelik alanda 1.25 metre eninde ferforjeli engelli rampası yapıldı.

ENGELLİ MEMNUNİYETİ

Engelli vatandaşların her daim hizmetinde olmaya ve onların sorunlarını hızlı ve pratik bir şekilde çözmeye devam edeceklerini belirten Başkan Üzülmez, "Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ekiplerimiz gereğini yapmaktadır. Sosyal belediyecilik konusunda örnek bir belediye olmak için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz diye çıktığımız hizmet yolunda çözüm odaklı yönetim modelimiz gereği hemşehrilerimizin memnuniyeti önceliğimizdir" dedi.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Şeffaf ve birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde halkın içinde ve yanında olan, çözüm odaklı çalışmaları ile takdir toplayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e sunduğu hizmet için teşekkür eden İzzet Uzun, "Başkanımızdan Allah Razı Olsun. Konu komşunun yardımı ile dışarı çıkıyordum. Sabahları yardım etmesi için insan toplamak zorunda iken yapılan rampa ile bana hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile istediğim yere ulaşabiliyorum. Artık kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettirebileceğim için çok mutluyum" dedi.