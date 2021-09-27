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Engelli Dostu Projesi ile Doğa'nın mucidi TEKNOFEST'in birincisi oldu

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Engelli Dostu Projesi ile Doğa'nın mucidi TEKNOFEST'in birincisi oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü Ortaokul Öğrencisi Utku Berkay Tan, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 1. oldu.

ANTALYA (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü Ortaokul Öğrencisi Utku Berkay Tan, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 1. oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, engelli dostu "Engellı· Araçları ı·çı·n Güneş Enerjili Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi ile Utku Berkay Tan, 21 Eylül-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2021'de jüri üyelerinden tam not alarak 1. oldu.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın "Engelli Dostu" kategorisinin ilkokul-ortaokul kademesi 1.si Tan'a ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, her yıl yüzlerce, binlerce proje üreterek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerini tebrik etti.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 1. olan Utku Berkay Tan ayrıca tebrik eden Özeren, "Gururluyuz ve geleceğin bilim insanları yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Engelli Dostu Proje

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan da danışman öğretmeni Gizem Yıldırım mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştirdiği engelli dostu projesi ile TEKNOFEST'te elde ettiği birincilikten gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

Tüm öğretmenlerine ve destek olan herkese teşekkür eden Tan, proje hakkına şunları kaydetti:

"Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Mevcut tekerlekli şarj istasyonları şu an kablolu şekilde. Bu yüzden engelli vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Benim sistemim ise kablosuz. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyi depolama birimine aktarıyoruz. Bu enerjiyi de zeminde bulunan vericiye aktarıyoruz. Tekerlekli sandalyenin altındaki alıcı ile verici aynı alana geldiğinde şarj işlemi gerçekleşiyor."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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