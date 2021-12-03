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Engelli dostu projeler için adliyelere 30 milyon liradan fazla kaynak aktarıldı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Engelli dostu projeler için adliyelere 30 milyon liradan fazla kaynak aktarıldı

Adalet Bakanlığı, son 6 yılda engelli dostu projelerle yenilenen adalet saraylarına 30 milyon 586 bin 468 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, son 6 yılda engelli dostu projelerle yenilenen adalet saraylarına 30 milyon 586 bin 468 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eşit hizmet, tam adalet için varız. Adalet hizmetlerine erişimdeki tüm engelleri kaldırıyor, adalet saraylarımızı engelli dostu projelerle yeniliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda "engelsiz adalet" anlayışıyla adliyelere son 6 yılda 30 milyon 586 bin 468 lira kaynak aktarıldığı belirtilen açıklamada, ülke genelinde 3 bin 373 engelli personelin istihdam edildiği bilgisi paylaşıldı.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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