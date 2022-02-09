Engelli Dostu Belediye: Menderes Belediyesi

Başkan Kayalar, ilçede yaşayan engelli vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 18 vatandaşımıza tekerlekli sandalye desteğinde bulunurken, 76 vatandaşımızın da araç bakımını yaptık."

"Menderesimizin genelinde engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız sürecek"

Göreve geldiklerinden bu yana engelli vatandaşlar için farklı çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Kayalar, şöyle devam etti:

"İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkımıza akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu kurduk. Böylece vatandaşlarımız araçlarının şarjı bittiğinde bu noktaya gidip rahatlıkla şarj dolumu yapabilecekler."

Başkan Kayalar, engelli çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Engelli çocuklarımızın parklarda daha keyifli vakit geçirebilmeleri için Özdere Gençlik Parkı'mızdaki oyun grubumuzu yeniledik. Menderesimizin genelinde engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımız sürecek."

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