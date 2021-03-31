'Engelli Dostu ADÜ' projesi için engelli dernekleri ziyaret edildi
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'Engelli Dostu ADÜ' projesi için engelli dernekleri ziyaret edildi

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'Engelli Dostu ADÜ' projesi için engelli dernekleri ziyaret edildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak yürüteceği 'Engelli Dostu ADÜ' projesi kapsamında engelli derneklerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak yürüteceği 'Engelli Dostu ADÜ' projesi kapsamında engelli derneklerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında Aydın merkezde faaliyet gösteren engelli derneklerinden olan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi, Türkiye Beyazay Derneği Aydın Şubesi, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Özden D. Faydalıgül, Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Engelsiz Erişim Birim Sorumlusu Aybüke Yücel, Basın ve Halkla İlişkiler temsilcisi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretler esnasında dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine 'Engelli Dostu ADÜ' projesi hakkında bilgi verilerek 'Turuncu Bayrak' ödüllü Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi tanıtıldı. Proje ile engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerini sağlayarak, Engelsiz Kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanmaları bu sayede sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmanın amaçlandığı ifade edilip kütüphaneye davet edildi. Ziyaretler projenin planı, işleyişi ve gereksinimleri görüşülmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

'Engelli Dostu ADÜ' projesi için engelli dernekleri ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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