Engelli dernekleri ve öğrenciler şehitler için yürüdü Edirne'nin Keşan ilçesinde engelliler, şehitler için yürüyüş yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde engelliler, şehitler için yürüyüş yaptı. Şehitlik Anıtına kadar kortej ile gelen katılımcılar, şehit düşmüş vatan evlatları için dua etti.



Keşan Engelliler Derneği ile Keşan Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği tarafından şehitler için yürüyüş düzenlendi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen programa, engelli öğrenciler katıldı.



Ellerinde bayraklar ile Alparslan Türkeş Meydanını takip ederek Şehitlik Anıtına yürüyen kortej, burada vatan uğruna can veren asker ve polisler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşını okudu.



Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ile birlikte dualar eden topluluk adına konuşmayı, Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan yaptı. Büyükkayhan, "Her asker ve polis, üniformasını giydiği andan itibaren 'vatanım için kendimi feda etmeye hazırım' der. Şehit olmak hayali ile görev yaparlar. Ama bu şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Ne mutlu görevde şehit olan arkadaşlarımıza. O üniformayı herkes giyemez hakkeden giyebilir. Önemli olan o ölüm değil, huzuru sağlamaktır. Bugüne kadar şehit düşen tüm kardeşlerimizin ruhu şah olsun" dedi.



Konuşmasının ardından Büyükkayhan, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne yazmış olduğu dizeleri okudu. - EDİRNE

Kaynak: İHA