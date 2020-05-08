Engelli çocuklarına tek başına bakan anneye, Anneler Günü sürprizi

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, engelli evlatlarına tek başına bakan 66 yaşındaki Emine Yeşilırmak'ı Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, engelli evlatlarına tek başına bakan 66 yaşındaki Emine Yeşilırmak'ı Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Emine Yeşilırmak, 20 yıl önce eşini kaybedince iki engelli çocuğuna tek başına bakmak durumunda kaldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Emine Yeşilırmak'ı Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla evinde ziyaret etti.

Başkan Poyraz, Emine Yeşilırmak'ın Anneler Günü'nü tebrik edip çocukları için kendisine iki hasta yatağı hediye etti. Emine Yeşilırmak da Poyraz'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA