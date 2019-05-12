Engelli Çocuklarına Hem Annelik Hem Babalık Yapıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan Fatma Kaynar, zihinsel engelli iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor.

İnşaatta çalışan eşini 15 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle kaybeden 50 yaşındaki Fatma Kaynar, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Beypınar Mahallesi'nde zihinsel engelli 30 yaşındaki Neslihan ve 23 yaşındaki oğlu Ali ile yaşamını sürdürüyor.

Çocuklarının engelli maaşı ve bakım ücretleriyle geçinmeye çalışan anne Kaynar, ev işlerinin yanı sıra çocuklarının her türlü bakımıyla ilgileniyor.

Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli iki çocukla yaşamanın zorluğuna işaret etti.

Evin ihtiyaçları için dışarı çıktığında gözünün hep arkada kaldığını anlatan Kaynar, "Çoğu zaman ihtiyaçlarımı tam alamadan eve dönmek zorunda kalıyorum. 'Rabbim bana sağlık versin de çocuklarıma bakayım' diye dua ediyorum. Bir çocuğum daha var o da askerde. Evimizde erkeğin yapması gereken işleri de ben yapıyorum. Çocuklarımın hem anneleri hem de babalarıyım." diye konuştu.

AK Parti İslahiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fethiye Arıkan, Anneler Günü dolayısıyla Fatma Kaynar'ı evinde ziyaret ederek gününü kutladı, Kaynar'a çiçek verdi.

Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Fatma Kaynar'ın yalnız elleri değil ayaklarının altı öpülesi annelerden olduğunu belirterek, "İki çocuğuyla yalnız yaşıyor. Çok fedakar olduğunu hepimiz biliyoruz. Anneler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA