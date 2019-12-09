Engelli çocukların yaş günü sevinci

09.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:48

Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, doğum günlerini kutlayan engelli çocukların heyecanına ortak oldu.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Burada doğum günlerini kutlayan engelli çocukların heyecanına ortak olan Başkan Aydıner, "Engelli yavrularımızın eğitim aldığı ve keyifle vakit geçirdiği Bayrampaşa Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'miz önemli bir ihtiyaca cevap veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Engelli bireylerin keyifle vakit geçirdiği Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nde toplam 15 kişilik bir ekip ile 13 yaş üstündeki engellilere hizmet veriliyor. 2 katlı merkezde idari odaların yanında 2 etkinlik sınıfı, 2 dinlenme odası, birer tane de sosyal servis ve bireysel görüşme odası yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA