Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçek oldu
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Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçek oldu

Engelli çocukların yamaç paraşütü hayali Fethiye'de gerçek oldu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli beş çocuğun, yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli beş çocuğun, yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe döndü.

Fethiye Turizm Danışma Bürosu ile Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, işitme ve bedensel engelli çocuklar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

Pilotların yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, bin 700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen çocuklar, Belcekız Plajı'ndaki piste indi. Çocukların uçuşları aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.

Kas hastası Mahmut Mert Gücer (10), çok heyecanlandığını belirterek, "Aslında korkmuştum ama indiğimizde korkulacak bir şey olmadığını fark ettim." dedi

İşitme engelli Kağan Cıdıl da Babadağ'dan yaptığı uçuşun çok güzel olduğunu, keyif aldığını ifade etti.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, kooperatif olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Yaz sezonu boyunca uçuşların devam edeceğini aktaran Kurt, ilerleyen günlerde de sağlık çalışanlarını gökyüzünde ağırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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