Engelli çocukların insan hakları için

İSTANBUL (Bültenler) - Ağda temsil edilen sivil toplum örgütleri, özsavunucu gençler ve çocuklar, iletişimci, hukukçu ve özel sektör uzmanlarının yanı sıra, Ankara, Anadolu ve Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenlerin katıldığı Ağ Kurulu toplantısında yaklaşık 70 kişi ile iki gün boyunca toplam 11 oturumda bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantı, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürütülmekte olan Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın Güçlendirilmesi projesi kapsamında düzenlendi. Proje Haziran 2020'de başlamıştı. COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze buluşmaları uzun zamandır gerçekleştiremeyen EÇHA'nın İstanbul Bostancı'da 5-6 Şubat tarihlerinde yapılan bu geniş katılımlı toplantısı, salgın sonrası süreçte ağ iletişiminin ve savunuculuk araçlarının nasıl çeşitleneceğine dair ipuçları da verdi.

Ana teması iletişim olan toplantıda; görünürlük, kampanya örgütleme, hak temelli iletişim, kaynak geliştirme iletişimi, sivil toplum örgütlerinde kişisel verilerin korunması, engellilerle ve çocuklarla iletişim, medyada engellilerin temsili gibi konularda uzmanların konuştuğu oturumlar yapıldı.

Engelli Çocuklar, Çocuktur!

Toplantıya katılan EÇHA Özsavunucu Grubu'ndan 11 engelli çocuk, uzmanlar eşliğinde iki gün süren bir atölye çalışması yaptılar. Down sendromlu, görme engelli, Spina bifidalı, otizmli serebral palsili ve zihinsel engelli çocuklardan oluşan Özsavunucu çocuklar atölyede şiddetten korunma ve oyun hakkı üzerine iletişim kampanyası örnekleri tasarlayıp, bunu Ağ Kurulu'na sundular.

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