Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler.

Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan engelli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri kendi elleriyle teslim ettiler.

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için "iyilik kazanacak" diyerek yola çıktıklarını söyleyen gönüllülerden Şule Üstün,"Kırmakaya Mahallesi'nde yaşayan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için müdürümüz ve öğretmenlerimizle iletişime geçtik. Çocukların hayallerini tek tek liste yaparak hazırlıklara başladık. Çocukların hayalleri olan oyuncak arabalar, bebekler, balonlar, pastalar ve palyaço sürprizi ile birlikte çocuklarımızla buluştuk. Çok mutlu oldular, çok sevindiler. Bizler de onlar kadar sevinçli ve mutluyduk. Onların hayallerini gerçekleştirmek bize huzur verdi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Engelli çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title