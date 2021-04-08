Engelli çocukların ailelerine "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
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Engelli çocukların ailelerine "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı

Engelli çocukların annelerine ve öğretmenlerine yönelik yapılan etkinlikte "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

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Engelli çocukların annelerine ve öğretmenlerine yönelik yapılan etkinlikte "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen operasyonlar devam ederken bir yandan da uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla uzman personel tarafından NARKOREHBER eğitimleri veriliyor.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında; Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan'ın başkanlığında "Polis Eşleri Derneği"nin engelli çocuklar ve annelerine yönelik düzenlediği organizasyonda uyuşturucu ile mücadele alanında bilgilendirme yapıldı.

Organizasyona katılan engelli çocukların anneleri ve öğretmenleri, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başta olmak üzere tüm polislerin Polis Haftasını kutladıklarını belirtti. - ANTALYA

Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı
Engelli çocukların ailelerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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