Engelli çocuklara terapi akvaryumu
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Engelli çocuklara terapi akvaryumu

Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, engelli bireylerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi için yaptırılan akvaryum, çocukların ilgi odağı oldu.

ANTALYA'da, engelli bireylerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi için yaptırılan akvaryum, çocukların ilgi odağı oldu.

Kentte engelli bireylerin eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yılmaz tarafından proje amaçlı oluşturulan akvaryum, engelli çocukların ilgi odağı oldu. Merkez müdürü Niyazi Arşın, içinde 80'in üzerinde balığın yer aldığı 640 litrelik akvaryumun çocukların rehabilitasyonu için önemli bir proje olduğunu söyledi. Arşın, "Özel eğitim profesyonelleri olarak engelli bireylerin hayvanlarla iletişiminin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Akvaryumun, özellikle küçük yaş grubuna rehabilitasyon ve terapi anlamında çok iyi geldiğini hep birlikte gözlemledik. Bu farkındalık projelerinin başka şekillerde de artarak devam etmesini istiyorum" dedi.

Bu tür projeleri gönüllülük projeleri kapsamında hayata geçirdiklerini anlatan Doç. Dr. Mesut Yılmaz ise, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuklarımızın gönüllerine dokunabilmek için bu projeyi yaptım. 640 litrelik akvaryum kurduk ve içini balıkla doldurduk. 3 farklı türde renkli balık koydum. Çocuklar mutlu oldu, her geldiğimde çocukları akvaryumun başında balıkları izlerken görüyorum" dedi.

İçinde 3 farklı türde 80'in üzerinde balık olan akvaryuma her geldiğinde balık getirdiğini de söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, "Bu akvaryumu çocuklar için canlı ve zinde tutuyorum. Yeni ve renkli balıklarımızla sürekli renklendireceğim" diye konuştu.


Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Engelli çocuklara terapi akvaryumu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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