Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"
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Engelli çocuklara "Beden Perküsyonu Atölyesi"

Engelli çocuklara 'Beden Perküsyonu Atölyesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Beden Perküsyonu Atölyesi'ne katılan görme ve işitme engelli çocuklar keyifli anlar yaşadı.

6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Beden Perküsyonu Atölyesi'ne katılan görme ve işitme engelli çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Nilüfer Caz Tatili konserlerin yanı sıra çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Gelecek İçin Müzik Akademisi ve Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi iş birliğiyle Beden Perküsyonu Atölyesi düzenlendi. Atölyeye görme ve işitme engelli çocuklarla engelsiz çocuklar katıldı. Eğitmen Gökçe Gürçay, çocuklarla birlikte beden odaklı müzik öğrenimi ile hafıza ve beden farkındalığı, müziğe özel işaret diliyle iletişim yollarını güçlendirme ve zekayı kuvvetlendirme çalışmaları yaptı. Çocuklar verimli bir gün geçirirken, aileleri de atölyenin yararından mutluydu. - BURSA

Engelli çocuklara 'Beden Perküsyonu Atölyesi'
Engelli çocuklara 'Beden Perküsyonu Atölyesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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